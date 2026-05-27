Venerdì, il nuovo allenatore del Napoli partirà per Los Angeles. Prima di partire, firmerà il contratto, confermato come Vincenzo Italiano. La decisione è stata presa e comunicata ufficialmente, con Italiano che è stato scelto dalla società e approvato dalla tifoseria. La squadra si prepara a ufficializzare il cambio in panchina entro la giornata.

Entro venerdì il Napoli avrà il nuovo allenatore. Che ovviamente sarà Vincenzo Italiano. La piazza ha scelto per lui. Sarebbe ingeneroso scomodare Barabba. De Laurentiis si è affidato ai commenti social per scegliere la nuova guida del Napoli. E sui social non c’è stata partita, anche se per l’Istituto Piepoli invece i tifosi preferirebbero Max. Ma è come quando si andava alle urne, nessuno diceva che avrebbe votato Dc. Quelli che gridano, sono tutti contro Max Allegri. E allora a 77 anni De Laurentiis – che adesso ha altri problemi per la testa, innanzitutto la vendita del Napoli – ha deciso che basta andare controcorrente, si assecondi il flusso e amen. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Venerdì De Laurentiis parte per Los Angeles, Italiano firmerà prima

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