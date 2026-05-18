Conte e De Laurentiis insieme a Los Angeles per il Mondiale

Due figure note nel mondo dello sport sono state avvistate a Los Angeles in occasione del Mondiale. Entrambi sono presenti nella città statunitense nello stesso periodo, ma non sono stati fotografati insieme né hanno rilasciato dichiarazioni che confermino un incontro diretto. La loro presenza nello stesso luogo ha suscitato curiosità tra gli appassionati, anche se non ci sono conferme ufficiali sulla natura dei loro spostamenti o eventuali incontri durante l'evento.

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Ci si può separare e allo stesso tempo continuare a frequentarsi? Sarebbe piuttosto singolare. Repubblica, con Marco Azzi, scrive che De Laurentiis ha invitato a giugno Antonio Conte a Los Angeles per seguire insieme alcune partite del Mondiale? Ma come? Quelle di ieri sono parse le parole d’addio dell’allenatore leccese che però, come al solito, ama creare suspence sul suo futuro. Anche il presidente ama comportarsi così. Si divertono allo stesso modo, tenendo sulla corda ambiente e stampa. Ancora una settimana di attesa, con ogni probabilità. È bene non dare per scontata la separazione. Lo scorso anno, i due non si parlavano da mesi, Allegri era sull’uscio della porta, eppure accadde quel che accadde. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte e De Laurentiis insieme a Los Angeles per il Mondiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ASCOLTATELI senza INVENTARE COSE da Los Angeles si allinea a Sullo stesso argomento Leggi anche: De Laurentiis esalta Conte e i cambi decisivi: il messaggio da Los Angeles dopo Napoli-Milan Aurelio De Laurentiis riceve la cittadinanza onoraria di Los AngelesAurelio De Laurentiis si trova a Los Angeles per la prima americana del film “Ag4in” sul quarto scudetto del Napoli. De Laurentiis: Sei un imprenditore, sei stato al Coni, hai creato il circolo più importante d'Europa, hai venduto Ferrari, Maserati e Rolls-Royce in tutto il mondo. Nessuno meglio di te. Sei innamorato della Roma, va bene pazienza sopporteremo anche questo. x.com Napoli Conte resta, il piano di De Laurentiis per la prossima stagioneIl Napoli ripartirà da Antonio Conte che resta anche nella prossima stagione: il piano del patron De Laurentiis ... napolicalciolive.com De Laurentiis: Conte in Nazionale, per me ok. Ma deve riflettereHollywood Boulevard si è tinta d’azzurro domenica sera per l’arrivo del presidente Aurelio De Laurentiis all’Egyptian Theatre, in occasione della prima statunitense di Ag4in, il docufilm dedicato al ... ilmattino.it