Il tecnico è stato invitato a Los Angeles per discutere di questioni legate al suo ruolo, mentre il presidente del club ha deciso di prendersi ulteriore tempo prima di rispondere. La squadra ha già assicurato la qualificazione alla prossima Champions League, consolidando la propria posizione in classifica. La convocazione del tecnico a ovest degli Stati Uniti avviene in un momento di attenzione crescente sul futuro della squadra e sulle decisioni da prendere in relazione alla guida tecnica.

Il Napoli ha blindato la qualificazione alla prossima Champions League. Ora può iniziare la fase delle valutazioni. Il tema più delicato resta il futuro di Antonio Conte, ma Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato ad accelerare pubblicamente. Il presidente vuole aspettare la fine della stagione. Prima l’ultima gara di campionato. Poi il confronto definitivo sulla panchina e sulla programmazione. Intanto, il clima attorno al club appare più disteso, anche grazie al ritorno in Champions e alle risorse economiche garantite dalla qualificazione. Secondo quanto racconta Repubblica, per De Laurentiis “è stata una domenica di festeggiamenti a Roma, in famiglia e con pochi amici fidati”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte invitato a Los Angeles: De Laurentiis prende tempo

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