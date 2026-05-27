Venerando Marano alla presidenza dell’Anvur nominato anche il direttivo

Da ildenaro.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerando Marano è stato nominato presidente dell’Anvur, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. È stato anche scelto il nuovo consiglio direttivo dell’ente. La nomina è stata ufficializzata di recente, senza ulteriori dettagli sui componenti del direttivo o sui criteri di selezione adottati. La nomina di Marano segna l’inizio di un nuovo mandato per l’agenzia.

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