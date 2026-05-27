Venerando Marano alla presidenza dell’Anvur nominato anche il direttivo

Venerando Marano è stato nominato presidente dell’Anvur, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. È stato anche scelto il nuovo consiglio direttivo dell’ente. La nomina è stata ufficializzata di recente, senza ulteriori dettagli sui componenti del direttivo o sui criteri di selezione adottati. La nomina di Marano segna l’inizio di un nuovo mandato per l’agenzia.

Intelligenza Artificiale, linguistica computazionale e giustizia tributaria: a Napoli la V edizione di Linguistica ed Economia Barbara D’Urso torna in tv? L’annuncio misterioso e il ‘destino incrociato’ con Lucarelli L’Anvur, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, avrà un nuovo presidente e un nuovo consiglio direttivo. Alla presidenza va Venerando Marano, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata e presidente del Tribunale Vaticano. Completano il consiglio direttivo Matteo Lorito (rettore dell’Università Federico II di Napoli), Aurelio Tommasetti (già dettore dell’Università di Salerno, economista), Francesco Priolo (fisico e già rettore dell’Università di Catania) e Giovanna Cassese (presidente dell’Afam). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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