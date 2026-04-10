Panathlon Club Forlì rinnovato il Consiglio direttivo | Marilena Rosetti confermata alla presidenza

Il Panathlon Club Forlì ha aggiornato le nomine del Consiglio direttivo per il biennio 2026-2027. Durante l'assemblea pubblica tenutasi a febbraio, i soci hanno votato all'unanimità per confermare alla presidenza Marilena Rosetti. La riunione ha visto la partecipazione di membri dell'organizzazione e si è conclusa con la conferma della leadership in carica. La nomina è stata approvata senza opposizioni.

il Panathlon Club Forlì ha rinnovato le cariche del Consiglio direttivo per il biennio 2026-2027.Nel corso dell'assemblea aperta a tutti i soci, tenutasi lo scorso febbraio, all'unanimità era stata votata, per alzata di mano, la conferma della presidente in carica Marilena Rosetti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Rinnovato il consiglio direttivo della Vab Pontedera, rinnovato il consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale CarabinieriNei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Pontedera, per... Iacopo Volpi riceve il Premio Salvatore Gioiello dal Panathlon Club ForlìIl Panathlon Club Forlì ha premiato Iacopo Volpi con il Premio Salvatore Gioiello per la sua carriera giornalistica. Nei locali di Palazzo Albicini il Panathlon Club Forlì ha consegnato il ‘Premio ... ilrestodelcarlino.it Serata del Panathlon Club Forlì. Una corsa in ricordo di CasartelliIl Panathlon Club Forlì organizza oggi alle 20.30, nel salone di palazzo Albicini (corso Garibaldi 80), una serata in ricordo di Fabio Casartelli, l’indimenticabile ciclista comasco medaglia d’oro ... ilrestodelcarlino.it