Asi Dell' Aprovitola in lizza per la presidenza Due conferme e una new entry nel direttivo
Nell’ambito dell’Asi di Caserta si avvicina il momento delle elezioni per il nuovo direttivo, con la candidatura di Asi e Dell'Aprovitola già annunciate. La composizione della platea si è ormai stabilizzata, dopo l’esclusione di due enti dal consorzio. Il percorso per l’elezione procede rapidamente, mentre si definiscono i nomi che comporranno il nuovo organo direttivo.
Con la platea ormai definita, dopo l’esclusione della siciliana Coplus e della Fondazione AsiCe dal novero dei consorziati, prosegue a tappe forzate l’iter per l’elezione del nuovo direttivo dell’Asi di Caserta.La giunta regionale presieduta da Roberto Fico ha disposto l’integrazione del mandato.🔗 Leggi su Casertanews.it
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