Un consorzio americano ha offerto circa 2 miliardi di euro per acquistare il Napoli. Aurelio De Laurentiis ha dichiarato di non voler vendere la squadra. La trattativa tra il club e il consorzio è stata riportata dal New York Times.

Aurelio De Laurentiis ha ricevuto un’offerta pari a circa 2 miliardi di euro per acquistare il Napoli, da parte del consorzio americano Ugp (Underdog Global Partners). Per il momento il presidente azzurro ha rifiutato l’offerta, ma gli americani sono pronti a rilanciare e vorrebbero continuare la trattativa; lo scorso maggio hanno acquisito una quota del Napoli Basket e sono proprietari di maggioranza del Campobasso. Il consorzio americano non si arrende per rilevare il Napoli di De Laurentiis. Scrive Athletic la costola sportiva del New York Times: Il Napoli non è in vendita, ma questa posizione non ha scoraggiato Ugp e i suoi finanziatori dal continuare le trattative, iniziate sei mesi fa, per rilevare il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis non vuole vendere il Napoli agli americani, il Nyt racconta la trattativa

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De Laurentiis deve farsi sentire, il Napoli è danneggiato!

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