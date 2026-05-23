De Laurentiis non vuole vendere il Napoli agli americani il Nyt racconta la trattativa

Da ilnapolista.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un consorzio americano ha offerto circa 2 miliardi di euro per acquistare il Napoli. Aurelio De Laurentiis ha dichiarato di non voler vendere la squadra. La trattativa tra il club e il consorzio è stata riportata dal New York Times.

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Aurelio De Laurentiis ha ricevuto un’offerta pari a circa 2 miliardi di euro per acquistare il Napoli, da parte del consorzio americano Ugp (Underdog Global Partners). Per il momento il presidente azzurro ha rifiutato l’offerta, ma gli americani sono pronti a rilanciare e vorrebbero continuare la trattativa; lo scorso maggio hanno acquisito una quota del Napoli Basket e sono proprietari di maggioranza del Campobasso. Il consorzio americano non si arrende per rilevare il Napoli di De Laurentiis. Scrive Athletic la costola sportiva del New York Times: Il Napoli non è in vendita, ma questa posizione non ha scoraggiato Ugp e i suoi finanziatori dal continuare le trattative, iniziate sei mesi fa, per rilevare il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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