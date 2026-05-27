Venaria | 139 scatti dei Robino tra analogico e intelligenza artificiale
A Venaria, è stata presentata una mostra con 139 fotografie dei Robino, realizzate con tecniche che spaziano tra fotografia analogica e intelligenza artificiale. La rassegna analizza come una famiglia abbia trasformato la realtà attraverso l’uso di algoritmi. Sono stati indicati tre autori come principali protagonisti di questa evoluzione artistica, senza ulteriori dettagli sui loro nomi o ruoli specifici. La mostra si concentra sull’interazione tra fotografia tradizionale e tecnologia digitale.
? Domande chiave Come può una famiglia trasformare la realtà in algoritmi?. Chi sono i tre autori che hanno segnato questa evoluzione?. Cosa nasconde l'archivio inedito di Stefano Robino?. Come cambia il concetto di verità visiva tra pellicola e IA?.? In Breve Mostra presso la Promenade della Galleria Alfieriana dal 28 maggio al 30 agosto.. Coordinamento dell'architetto Stefano Trucco per il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.. Evoluzione generazionale tra Stefano, Paolo e Filippo Robino attraverso 139 scatti totali.. Passaggio dall'analogico di Stefano (1948-1970) al digitale di Paolo e all'IA di Filippo.. Dal 28 maggio al 30 agosto la Reggia di Venaria ospiterà lungo la Promenade della Galleria Alfieriana la mostra fotografica Robino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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