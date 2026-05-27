Venaria | 139 scatti dei Robino tra analogico e intelligenza artificiale

Notizia in breve

A Venaria, è stata presentata una mostra con 139 fotografie dei Robino, realizzate con tecniche che spaziano tra fotografia analogica e intelligenza artificiale. La rassegna analizza come una famiglia abbia trasformato la realtà attraverso l’uso di algoritmi. Sono stati indicati tre autori come principali protagonisti di questa evoluzione artistica, senza ulteriori dettagli sui loro nomi o ruoli specifici. La mostra si concentra sull’interazione tra fotografia tradizionale e tecnologia digitale.