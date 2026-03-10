L’invasione dei robot Sfida tra passione umana e intelligenza artificiale

È stata un successo l’edizione 2026 di "Jump’in International", la manifestazione di robotica educativa più importante d’Italia allestita al Villaggio Accademia di Cesenatico. Per la prima volta l’evento organizzato da Fattor Comune si è svolto in Romagna, con la partecipazione di 500 tra ragazze e ragazzi under 20 provenienti da 12 nazioni (Italia, Svizzera, Spagna, Grecia, Romania, Slovenia, Serbia, Repubblica di San Marino, Russia, Hong Kong, Zimbabwe, Venezuela e Colombia), in rappresentanza di 4 continenti. Fra i vincitori ci sono tre team italiani, che sono CL-RoboCity di Verona, To Get There di Bari e Plank Team di Treviso. Queste squadre hanno guadagnato il pass per le fasi finali del First Tech Challenge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

