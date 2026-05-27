Amministratori parmensi in Vaticano per l’udienza di Papa Leone XIV

Da parmatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una delegazione di circa trenta amministratori locali di Parma, tra sindaci, assessori e consiglieri, si è recata questa mattina in piazza San Pietro per partecipare all’udienza con Papa Leone XIV. La visita si è svolta in modo ufficiale e organizzato, coinvolgendo rappresentanti dell’amministrazione locale. La delegazione ha fatto ingresso in Vaticano in gruppi, rispettando le procedure previste per gli incontri con il Papa. La partecipazione è avvenuta nel rispetto delle norme di sicurezza e di protocollo vigenti.

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Una delegazione parmense composta da circa trenta amministratori locali, tra sindaci, assessori e consiglieri, è arrivata questa mattina in piazza San Pietro per partecipare all’udienza di Papa Leone XIV.La comitiva emiliana è stata accompagnata dal vescovo di Parma Enrico Solmi. Presenti anche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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