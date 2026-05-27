sviene per caldo durante udienza in vaticano papa accorre in suo aiuto

Durante un’udienza generale in Piazza San Pietro, un uomo è svenuto a causa del caldo mentre aspettava di stringere la mano al Papa. Il pontefice si è avvicinato per prestare assistenza. Non sono stati riportati dettagli sul suo stato di salute o sulle eventuali conseguenze dell’incidente. La scena si è svolta davanti a numerosi presenti, senza che si registrassero altri interventi o complicazioni.

Papa Leone XIV è accorso in aiuto di un uomo svenuto mentre era in fila per stringere la mano al pontefice dopo un’udienza generale in Piazza San Pietro. Il pontefice si è inginocchiato accanto all’uomo mentre il personale vaticano prestava soccorso per aiutare il pellegrino a riprendersi. Quando Prevost è tornato a salutare la folla, il personale vaticano è stato visto allontanare l’uomo su una sedia a rotelle, proteggendolo dal sole con un ombrello. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Vaticano, sviene per il caldo durante l'udienza generale: il Papa accorre in suo aiuto

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