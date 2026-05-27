Vecchi professori ostinatamente al lavoro

Da internazionale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In molte università occidentali, l’età media dei docenti è aumentata significativamente negli ultimi anni. I professori più anziani continuano a insegnare, spesso perché rimangono in carica più a lungo o perché non si pensionano prima. Questa tendenza riguarda soprattutto le università pubbliche, dove la presenza di insegnanti maturi è molto alta. La crescita dell’età media si riflette anche in un minor ricambio di personale e in un aumento delle persone che insegnano oltre i settant’anni.

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Gli ho chiesto di quei tempi, quando ancora eravamo così giovani, ingenui, impetuosi, sciocchi, sprovveduti. È rimasto qualcosa, tranne la giovinezza – mi ha risposto. (..) Sono versi di Wislawa Szymborska, da Il vecchio professore. Questa poesia segue una struttura semplice, una serie di domande e risposte. La risposta che forse colpisce di più è quella che l’insegnante dà sulla felicità: “Lavoro”. Le persone che nonostante l’età avanzata continuano a lavorare ci sono sempre state. Anzi, Keith Thomas, uno dei più importanti storici britannici contemporanei, ricordava che la predilezione per chi è in là con gli anni è stata “condivisa da tutte quelle istituzioni corporative che attribuiscono valore alla gerarchia, alla stabilità e alla continuità”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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