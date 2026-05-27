In molte università occidentali, l’età media dei docenti è aumentata significativamente negli ultimi anni. I professori più anziani continuano a insegnare, spesso perché rimangono in carica più a lungo o perché non si pensionano prima. Questa tendenza riguarda soprattutto le università pubbliche, dove la presenza di insegnanti maturi è molto alta. La crescita dell’età media si riflette anche in un minor ricambio di personale e in un aumento delle persone che insegnano oltre i settant’anni.

Gli ho chiesto di quei tempi, quando ancora eravamo così giovani, ingenui, impetuosi, sciocchi, sprovveduti. È rimasto qualcosa, tranne la giovinezza – mi ha risposto. (..) Sono versi di Wislawa Szymborska, da Il vecchio professore. Questa poesia segue una struttura semplice, una serie di domande e risposte. La risposta che forse colpisce di più è quella che l’insegnante dà sulla felicità: “Lavoro”. Le persone che nonostante l’età avanzata continuano a lavorare ci sono sempre state. Anzi, Keith Thomas, uno dei più importanti storici britannici contemporanei, ricordava che la predilezione per chi è in là con gli anni è stata “condivisa da tutte quelle istituzioni corporative che attribuiscono valore alla gerarchia, alla stabilità e alla continuità”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Vecchi professori ostinatamente al lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Notizie e thread social correlati

Intelligenza artificiale e antropologia: due professori palermitani al simposio internazionale dell’università di St AndrewsDue professori palermitani parteciperanno al simposio internazionale dell’università di St Andrews, dove discuteranno di intelligenza artificiale e...

Professori aggrediti a Parma dagli studenti, calci e pugni al parco davanti a scuola: solidarietà di ValditaraDue professori sono stati aggrediti da un gruppo di studenti in un parco vicino a una scuola di Parma.