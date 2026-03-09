Intelligenza artificiale e antropologia | due professori palermitani al simposio internazionale dell’università di St Andrews

Due professori palermitani parteciperanno al simposio internazionale dell’università di St Andrews, dove discuteranno di intelligenza artificiale e antropologia. Il loro contributo si inserisce nel dibattito globale su come le tecnologie avanzate influenzano l’educazione e le scienze sociali. L’evento riunisce ricercatori provenienti da diversi Paesi, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulle tematiche emergenti.

Un contributo della ricerca accademica italiana sarà presente nel dibattito internazionale sul rapporto tra intelligenza artificiale, educazione e scienze sociali. Elisabetta Di Giovanni, docente di Antropologia all’Università degli Studi di Palermo, e Antonio Fundarò, docente a contratto presso lo stesso ateneo, relazioneranno al Simposio Internazionale “AI and Anthropological Pedagogies”, promosso dal Dipartimento di Antropologia Sociale dell’Università di St Andrews, in Scozia. Il contributo scientifico presentato dalla prof.ssa Di Giovanni e dal prof. Fundarò è stato selezionato a seguito della revisione degli abstract inviati al comitato scientifico internazionale, entrando così nel programma ufficiale del simposio tra i lavori accademici scelti per l’iniziativa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

