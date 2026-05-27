Un nuovo movimento chiamato Futuro Nazionale è stato annunciato al Pirellone, con l’obiettivo di sfidare le forze politiche attuali. L’ingresso di Macconi e Ferrazzi nel gruppo potrebbe modificare gli equilibri in Regione. Il presidente della Giunta ha dichiarato di aver rifiutato ogni contatto con Vannacci, senza specificare i motivi. La formazione si presenta come alternativa all’attuale maggioranza, senza dettagli su possibili alleanze future.

? Punti chiave Come cambieranno gli equilibri in Regione con l'ingresso di Macconi e Ferrazzi?. Perché Fontana ha rifiutato categoricamente ogni tipo di contatto con Vannacci?. Chi sono i consiglieri che potrebbero far nascere il gruppo ufficiale?. Come influirà questa nuova forza sulla sfida per il Comune di Milano?.? In Breve Macconi e Ferrazzi si uniscono a Zamperini, Dotti, Bravo, Mazzoleni, Dozio e Sassoli.. Servono almeno tre consiglieri per formare il gruppo consiliare autonomo al Pirellone.. Vannacci punta al controllo di Milano reagendo al rifiuto di Maurizio Lupi.. Il movimento valuterà sinergie con la giunta Fontana nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vannacci al Pirellone: nasce Futuro nazionale, sfida aperta a Fontana

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CLOSE UP - ROBERTO VANNACCI, Generale e Presidente di Futuro Nazionale ospite di Roberto Rasia

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