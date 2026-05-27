Un uomo è stato trovato morto in un edificio abbandonato, con ferite da arma da fuoco. La polizia ha bloccato la zona e avviato le indagini. Nessuna persona è stata ancora arrestata. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorritori, ma l’uomo è deceduto prima dell’arrivo. Sono in corso le analisi sulle tracce trovate sulla scena del delitto. La vittima non aveva precedenti noti.

Nel commento di Don Luigi Maria Epicoco al Vangelo odierno, Gesù ribalta le logiche del potere, indicando la via del servizio. Il Vangelo di oggi ci conduce oggi lungo la strada che sale a Gerusalemme, un cammino spirituale e fisico in cui Gesù cammina davanti ai suoi discepoli, suscitando in loro un misto di sgomento e paura. È in questo contesto così denso che il Maestro annuncia per la terza volta il mistero della sua Passione, Morte e Risurrezione. Eppure, di fronte alla totalità del dono di Cristo, il cuore umano rivela ancora una volta le sue fragilità e le sue ambizioni. Attraverso il commento di Don Luigi Maria Epicoco, veniamo guidati a comprendere come la tentazione del potere e del vantaggio personale possa annidarsi persino tra i seguaci più stretti del Signore, trasformando la fede in una sterile competizione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 27 maggio 2026: il Figlio dell’uomo è venuto per servire e dare la vita

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Vangelo di Oggi - Mercoledi 27 Maggio 2026 con riflessioni da Papa Francesco

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