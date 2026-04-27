Il Vangelo del 27 aprile 2026 presenta le parole di Gesù che si identifica come il buon pastore, colui che conosce le sue pecore e dà la vita per loro. La lettura sottolinea la differenza tra chi utilizza gli altri e chi, invece, si impegna con amore e dedizione. Attraverso questo passaggio, si evidenzia il rapporto tra il pastore e le pecore, evidenziando il sacrificio e la cura che caratterizzano il ruolo di Gesù.

C’è una differenza profonda tra chi ci usa e chi ci ama: oggi il Vangelo ci svela il cuore del Buon Pastore, l’unico capace di dare tutto se stesso per la nostra libertà. Il commento di Don Luigi Maria Epicoco. Nostro Signore è il buon pastore che ama fino a dare tutto se stesso per le sue pecore. Questo, differentemente dal mercenario, non fugge quando c’è un pericolo ma impavido, resta al suo posto, mostrando fedeltà. Egli conosce i suoi e li guida verso l’unità, in piena comunione col Padre. In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 27 aprile 2026: “Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e do la vita per loro”

Vangelo, Lunedì 27 Aprile 2026 Secondo Giovanni Gv.10,11-18 Il buon pastore dà la vita per le pecore

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