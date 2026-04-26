Il Vangelo del 26 aprile presenta le parole di Gesù che si definisce come la porta delle pecore, affermando di essere venuto affinché abbiano la vita. Il passo sottolinea come ci siano voci che ci chiamano per nome e ci conducono verso luoghi di sicurezza. La narrazione distingue tra chi desidera possederci e chi invece desidera liberarci, evidenziando questa differenza nel messaggio.

C’è una voce che ci chiama per nome e ci guida verso pascoli sicuri. Oggi il Vangelo ci svela la differenza profonda tra chi vuole possederci e chi vuole liberarci. Gesù è il vero pastore e porta delle pecore: la salvezza giunge solo tramite lui, guida e vita piena. Le pecore riconoscono la sua voce e lo seguono, mentre rifuggono da persone estranee. Egli è venuto sulla Terra per dare vita in abbondanza. In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 26 aprile: “Io sono la porta delle pecore, sono venuto perché abbiano la vita”

26 aprile 2026 - Io sono la porta delle pecore... (Gv 10,1-10) - Misericordia

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