Dal 5 maggio è disponibile in libreria il nuovo libro di Vanessa Villa, imprenditrice e divulgatrice nel settore del benessere psicofisico. Villa è anche la creatrice di FightGently, un metodo di allenamento che combina esercizi per il corpo e la mente, nato nel 2020. Nel suo scritto, affronta il tema della forza e della gentilezza, sottolineando come la vera forza possa derivare dall’imparare a essere gentili con se stessi.

Dal 5 maggio in libreria il suo libro. Forza ma anche gentilezza, un ossimoro che però funziona, come spiega Vanessa Villa, imprenditrice e divulgatrice nel campo del benessere psicofisico e creatrice di FightGently, metodo di allenamento per corpo e mente che ha fondato nel 2020. Un metodo che ha trovato un grosso riscontro in una community sempre più numerosa e fidelizzata e che ha riconosciuto in Villa una persona autentica. L’imprenditrice ha così condiviso il suo concetto di forza, di resistenza, un vero e proprio mindset nel libro “ Risveglia la guerriera gentile che è in te”, il suo primo volume uscito il 5 maggio 2026 ed edito da Rizzoli illustrati. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Vanessa Villa: “La vera forza nasce quando impariamo a essere gentili con noi stessi”

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