Nella partita tra Juventus e Genoa, l'allenatore del Genoa ha dichiarato che la squadra si trova ad accettare di essere la versione inferiore di se stessa. La Juventus, grazie alla vittoria, si avvicina al Como e distanzia di tre punti la Roma, dopo aver ottenuto un pareggio senza reti contro l’Udinese. La squadra torinese può uscire dall’Allianz Stadium con un certo senso di soddisfazione, soprattutto per quanto mostrato nel primo tempo.

Nella vittoria che riporta la Juventus ad una sola distanza dal Como, fermato 0-0 contro l’Udinese, e permette di staccare di tre misure la Roma, i bianconeri possono uscire dall’Allianz Stadium tutto sommato soddisfatti, soprattutto per quanto dimostrato nel corso del primo tempo. Se infatti la prima frazione ha visto la Vecchia Signora dominare il match, nel corso della ripresa gli uomini di Daniele De Rossi hanno saputo mettere in difficoltà Locatelli e compagni, salvati soltanto da un super Michele Di Gregorio. Tutto fatto in 17 minuti: Bremer e McKennie sbaragliano la difesa rossoblu. È probabilmente ciò che si augurava mister Spalletti per questa partita: partire subito forti per non lasciare spazio e tempo al Grifone di condurre la partita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Genoa, Spalletti mette in guardia: “Accettiamo di essere la versione inferiore di noi stessi”

Spalletti mette in guardia la squadra: «Vi state giocando la Juventus!». Il discorso al gruppo e la richiesta al GalatasarayUna settimana decisiva attende la Juventus, con un periodo intenso che potrebbe ridefinire l’assetto della stagione.

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