Dopo una sessione di allenamento, i muscoli si riprendono, ma la vera forza si sviluppa nel cervello. È stato osservato che i neuroni cerebrali coinvolti nel miglioramento della resistenza si attivano per un’ora circa dopo aver terminato l’esercizio. Questo processo non riguarda direttamente i muscoli, bensì le funzioni cerebrali che contribuiscono alla crescita della forza.

Il miglioramento della resistenza fisica non dipende esclusivamente dai muscoli, ma da una prolungata attivazione di specifici neuroni cerebrali che avviene subito dopo l’allenamento. Una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Neuron rivela che il cervello coordina gli adattamenti del cuore e del sistema muscolare, permettendo al corpo di correre più a lungo e più velocemente. Senza questa attività neurale post-esercizio, i benefici della fatica fisica non si trasformerebbero in progressi duraturi per l’organismo. L’attività fisica è nota da tempo per la sua capacità di rendere la mente più lucida e scattante, ma le basi biologiche di questa sensazione sono rimaste a lungo avvolte nel mistero. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Pensi di allenare i muscoli? Ecco perché la vera forza nasce nel cervello un’ora dopo l’esercizio

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