Vandalizzato il murale di Hamilton e Kardashian realizzato e donato a Monza da TVboy

Nella notte tra il 26 e il 27 maggio, un murale dedicato a Hamilton e Kardashian, creato e donato a Monza dallo street artist TVBoy, è stato vandalizzato. Qualcuno ha danneggiato una parte dell’opera, che si trovava sulle pareti della città. Le “curve pericolose” rappresentate nel murale non sono durate nemmeno una settimana, prima di essere parzialmente strappate.

Quelle “curve pericolose” non sono durate neppure una settimana. Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio qualcuno ha “strappato” una parte del murale realizzato nei giorni scorsi dallo street artist TVBoy. La scoperta questa mattina. Quella bellissima opere “donata” dal noto artista alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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