A Monza è stato realizzato un murale dell'artista Tvboy che raffigura il pilota di Formula 1 e due celebrità televisive. La didascalia allegata all'opera ha suscitato reazioni sui social, con alcune persone che l'hanno criticata per presunti contenuti maschilisti. La scena ha generato discussioni tra gli utenti online, dividendo l'opinione pubblica sulla rappresentazione e sul messaggio trasmesso dall'immagine. La polemica riguarda principalmente le interpretazioni delle figure raffigurate e le parole associate all'opera.

? Punti chiave Perché la didascalia dell'artista ha scatenato accuse di maschilismo?. Chi sono i protagonisti del murale che divide Monza?. Come si è evoluto il rapporto tra Hamilton e Kardashian?. Dove si trova esattamente l'opera che sta attirando i turisti?.? In Breve L'opera di Salvatore Benintende si trova tra via Angelo Bellani e via Achille Mapelli.. La relazione tra Hamilton e Kardashian è diventata ufficiale nella primavera di quest'anno.. La coppia è stata avvistata insieme al Super Bowl e al festival Coachella.. Il murale intreccia la Formula 1 con la realtà urbana del territorio brianzolo.. Il murale di Tvboy tra le vie Angelo Bellani e Achille Mapelli a Monza ritrae oggi la coppia formata dal pilota della Ferrari Lewis Hamilton e dall’imprenditrice Kim Kardashian. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, murale di Tvboy su Hamilton e Kardashian: polemica sui social

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