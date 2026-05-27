Un ex collega e amico del ciclista ha dichiarato che, fuori dalla bicicletta, Vingegaard è molto affettuoso con la famiglia, ma in gara si dimostra estremamente competitivo. L’atleta, ritiratosi a causa di problemi cardiaci, continua a mantenere un ruolo attivo nel mondo del ciclismo. La sua personalità appare diversa tra vita privata e attività sportiva, senza ulteriori dettagli sui comportamenti o le performance.

C’è un momento, al termine di ogni sua vittoria, che racconta più di qualsiasi classifica chi sia davvero Jonas Vingegaard. Il campione danese rallenta, abbassa lo sguardo e bacia la fotografia della sua famiglia custodita nel telaio della bici. Un gesto semplice, quasi fragile. Eppure dietro quella tenerezza si nasconde uno degli uomini più spietati del ciclismo moderno. “Un killer in bici, ma una persona dolcissima e sensibile fuori”. A svelare il doppio volto della maglia rosa è Nathan Van Hooydonck, amico fraterno e compagno di squadra con cui Vingegaard ha conquistato due Tour de France consecutivi nel 2022 e nel 2023 con la Visma. Un rapporto costruito nel silenzio, nella fiducia assoluta, fino a conoscersi senza parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Van Hooydonck: "Il vero Vingegaard? Dolcissimo con la famiglia, spietato in bici"

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