A due settimane dalla nascita del suo bambino, una nota conduttrice ha pubblicato le prime foto di famiglia sui social. Nel post, ha scritto di essere “per sempre grata”. Le immagini mostrano il piccolo Leonardo tra le braccia dei genitori, con dettagli di momenti intimi e affettuosi. La donna ha condiviso il suo stato di felicità, accompagnando le foto con parole di gratitudine.

Un ritratto intimo e felice, che cattura l’atmosfera del nuovo capitolo familiare. A pochi giorni dalla nascita del piccolo Leonardo, il 9 maggio scorso, Diletta Leotta ha voluto condividere con i fan una carrellata di immagini cariche di dolcezza per immortalare la ritrovata quotidianità a quattro. Negli scatti pubblicati sui social, la conduttrice di Dazn appare radiosa accanto al marito Loris Karius, alla primogenita Aria Rose e all’ultimo arrivato di casa. Piccoli frammenti di vita privata, fatti di abbracci, giochi e momenti di tenerezza. "Forever grateful", si legge nella didascalia, cioè "Per sempre grata". Nel carosello su Instagram, si vede Diletta Leotta allo specchio con Leonardo tra le braccia, poi in momenti più raccolti sul divano e in camera da letto, tra cuscini da allattamento e tutine chiare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diletta Leotta, il dolcissimo album di famiglia: "Per sempre grata"

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