Giro d' Italia highlights tappa 7 | Spettacolo Vingegaard! Vince in salita e bacia la bici
Nella settima tappa del Giro d'Italia, che si è svolta su un percorso di 244 chilometri con il primo arrivo in salita di questa edizione, il corridore ha conquistato la vittoria. La frazione si è rivelata tra le più impegnative del Giro, con un finale in salita che ha messo alla prova tutti i partecipanti. Il vincitore ha affrontato le asperità del percorso, dimostrando grande capacità negli ultimi chilometri e celebrando il successo con un gesto simbolico sulla bici.
In una delle tappe più complesse del Giro, con 244 km e il primo arrivo in salita di questa edizione, Vingegaard decide di brillare. Il danese ha sferrato l’attacco decisivo a metà dell’impegnativa salita finale, lasciandosi alle spalle l’austriaco Felix Gall, secondo al traguardo, mentre l’italiano Giulio Pellizzari ha chiuso in quarta posizione. Eulalio difende ancora la Maglia rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Caos nella seconda tappa del Giro: maxi caduta e subito scontro Vingegaard vs Pellizzari
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