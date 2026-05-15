Giro d' Italia highlights tappa 7 | Spettacolo Vingegaard! Vince in salita e bacia la bici

Nella settima tappa del Giro d'Italia, che si è svolta su un percorso di 244 chilometri con il primo arrivo in salita di questa edizione, il corridore ha conquistato la vittoria. La frazione si è rivelata tra le più impegnative del Giro, con un finale in salita che ha messo alla prova tutti i partecipanti. Il vincitore ha affrontato le asperità del percorso, dimostrando grande capacità negli ultimi chilometri e celebrando il successo con un gesto simbolico sulla bici.

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In una delle tappe più complesse del Giro, con 244 km e il primo arrivo in salita di questa edizione, Vingegaard decide di brillare. Il danese ha sferrato l’attacco decisivo a metà dell’impegnativa salita finale, lasciandosi alle spalle l’austriaco Felix Gall, secondo al traguardo, mentre l’italiano Giulio Pellizzari ha chiuso in quarta posizione. Eulalio difende ancora la Maglia rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro d'Italia, highlights tappa 7: Spettacolo Vingegaard! Vince in salita e bacia la bici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caos nella seconda tappa del Giro: maxi caduta e subito scontro Vingegaard vs Pellizzari Sullo stesso argomento Giro d’Italia, highlights tappa 2: Silva vince, Vingegaard e Pellizzari all’attaccoGli highlights della seconda tappa del Giro d’Italia (Burgas-Veliko Tarnovo, 221 km): Guillermo Silva, 24 anni, debuttante uruguaiano... Giro d'Italia, Vingegaard vince la tappa del Blockhaus(LaPresse) Jonas Vingegaard ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia, la Formia-Blockhaus. Jonas Vingegaard ha vinto la tappa del Blockhaus al Giro d’Italia, la prima con arrivo in salitaIl ciclista danese Jonas Vingegaard ha vinto la tappa del Giro d’Italia con arrivo sul Blockhaus, in Abruzzo. Era la prima tappa con arrivo in salita di questa edizione, per cui Vingegaard è considera ... ilpost.it Giro d'Italia, Vingegaard vince la tappa del Blockhaus(LaPresse) Jonas Vingegaard ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia, la Formia-Blockhaus. Decisiva l'azione a circa 4,5 km dalla fine quando ... stream24.ilsole24ore.com