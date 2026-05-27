Federico Valverde ha confermato di aver ricevuto il sostegno del club dopo un alterco con Tchouameni che lo ha portato in ospedale. Il centrocampista del Real Madrid ha dichiarato di essere stato supportato dalla società in seguito alla lite. La vicenda ha portato a un confronto tra i due giocatori, ma Valverde ha sottolineato di aver ricevuto assistenza dal club.

2026-05-27 12:52:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La stella del Real Madrid Federico Valverde ha affermato di avere il “sostegno del club” subito dopo il suo alterco con Aurelien Tchouameni che lo ha costretto a cure ospedaliere. L’incidente è avvenuto all’inizio di maggio a seguito di uno scontro sul campo di allenamento del club con il nazionale uruguaiano Valverde, che aveva subito un trauma cranioencefalico, una forma di commozione cerebrale. Il Real Madrid ha visto male la rissa e ha multato ciascuno di 500.000 euro. Valverde, parlandone per la prima volta, ha affermato che sia la società che i tifosi sono stati solidali in un momento difficile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Valverde rompe il silenzio sulla lite con Tchouameni: “Il Real Madrid mi ha sostenuto”

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Valverde breaks his silence on the fight with Tchouameni | Real Madrid

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