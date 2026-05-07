Nella giornata di ieri, è stata resa nota una lite tra due calciatori del Real Madrid, uno dei quali ha riportato ferite tali da richiedere un ricovero ospedaliero. La vicenda è stata ricostruita attraverso fonti ufficiali, che hanno confermato l’accaduto senza fornire dettagli sui motivi dello scontro. La società ha preso atto dell’incidente, mentre le autorità competenti stanno valutando eventuali conseguenze legali.

di quanto accadute a Valdebebas. A pochi giorni dal Clasico che potrebbe consegnare la Liga al Barcellona, il Real Madrid sprofonda nel caos. A Valdebebas è esploso un nuovo, violentissimo caso di tensione tra Federico Valverde e Aurelien Tchouameni. Dopo gli screzi dei giorni precedenti, l’allenamento odierno sotto la guida di Arbeloa è degenerato in una rissa che, secondo Marca, è risultata molto più grave dei precedenti alterchi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tutto è scaturito dal rifiuto di Valverde di stringere la mano al compagno francese prima della sessione, un gesto che ha elettrizzato l’atmosfera fino al rientro negli spogliatoi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Real Madrid, lite furibonda tra Valverde e Tchouameni: il primo finisce in ospedale. La ricostruzione

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