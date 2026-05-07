Valverde in ospedale dopo la lite violenta con Tchouameni | il Real Madrid è imploso

Dopo un alterco avvenuto durante l’allenamento, due calciatori del club sono venuti alle mani. Uno di loro, che si era rifiutato di stringere la mano all’altro per chiudere la discussione, è stato poi trasportato in ospedale. La lite è avvenuta ieri e ha coinvolto anche un altro giocatore del team. La situazione ha creato tensioni all’interno del club, portando a ripercussioni sulla squadra.

Il grave episodio avvenuto dopo l'alterco di ieri in allenamento. I due calciatori sono venuti alle mani: a peggiorare le cose sarebbe stato il rifiuto da parte di Valverde di stringere la mano Tchouameni per chiudere lì la vicenda e andare avanti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Real Madrid nel caos: rissa tra Valverde e Tchouaméni, l’uruguaiano finisce in ospedaleIl Napoli irrompe su Gila, De Laurentiis accelera! Milan avvisato: c’è anche l’ostacolo Lotito Sensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione... Leggi anche: Lite furiosa tra Valverde e Tchouameni durante gli allenamenti del Real: sono quasi arrivati alle mani Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Real Madrid, scoppia lite nello spogliatoio: un giocatore finisce in ospedale; Tutte le notizie e gli aggiornamenti di calcio in Diretta; ? Indagine arbitri, ANSA: Cinque persone indagate, ma non l'Inter. Valverde in ospedale dopo la lite violenta con Tchouameni: il Real Madrid è implosoIl grave episodio avvenuto dopo l’alterco di ieri in allenamento. I due calciatori sono venuti alle mani: a peggiorare le cose sarebbe stato il rifiuto da parte di Valverde di stringere la mano ... fanpage.it Valverde ricoverato dopo l'impatto con Tchouaméni: vertice urgente a ValdebebasIl centrocampista del Real Madrid è stato ricoverato d'urgenza dopo un brutto scontro con il suo compagno francese Tchouaméni ... derbyderbyderby.it Caos nello spogliatoio del Real Madrid: dopo il caso #Mbappé, si aggiunge anche un nuovo episodio molto grave. Secondo quanto racconta Marca, #Valverde e #Tchouameni sono stati protagonisti di una rissa nello spogliatoio. Ad aver scatenato il litigio sar x.com Ha fatto di tutto per lasciare il Psg e approdare al Real Madrid. Ha scelto le merengues per vincere la Champions e soprattutto il Pallone d'Oro. Da quando è andato via lui il Psg ha vinto la Champions lo scorso anno, oltre a Ligue 1 e Coppa di Francia, e quest - facebook.com facebook