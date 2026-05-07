Valverde in ospedale dopo la lite violenta con Tchouameni | il Real Madrid è imploso

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un alterco avvenuto durante l’allenamento, due calciatori del club sono venuti alle mani. Uno di loro, che si era rifiutato di stringere la mano all’altro per chiudere la discussione, è stato poi trasportato in ospedale. La lite è avvenuta ieri e ha coinvolto anche un altro giocatore del team. La situazione ha creato tensioni all’interno del club, portando a ripercussioni sulla squadra.

Il grave episodio avvenuto dopo l'alterco di ieri in allenamento. I due calciatori sono venuti alle mani: a peggiorare le cose sarebbe stato il rifiuto da parte di Valverde di stringere la mano Tchouameni per chiudere lì la vicenda e andare avanti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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