Valtur Brindisi | Giulio Iozzelli è il nuovo direttore sportivo della prima squadra
Valtur Brindisi ha annunciato la nomina di Giulio Iozzelli come nuovo direttore sportivo della prima squadra. Iozzelli, con oltre trent’anni di esperienza nel management sportivo e nella pallacanestro italiana, assume il ruolo per la stagione in corso. La società ha comunicato ufficialmente la scelta senza ulteriori dettagli.
BRINDISI - La società Valtur Brindisi comunica di aver affidato il ruolo di direttore sportivo della prima squadra a Giulio Iozzelli, professionista di comprovata esperienza pluritrentennale nel campo del management sportivo e della pallacanestro italiana. Il nuovo progetto tecnico-dirigenziale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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