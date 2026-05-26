Valtur Brindisi | Giulio Iozzelli è il nuovo direttore sportivo della prima squadra

Notizia in breve

Valtur Brindisi ha annunciato la nomina di Giulio Iozzelli come nuovo direttore sportivo della prima squadra. Iozzelli, con oltre trent’anni di esperienza nel management sportivo e nella pallacanestro italiana, assume il ruolo per la stagione in corso. La società ha comunicato ufficialmente la scelta senza ulteriori dettagli.