Il ritorno di coach Tubertini è stato annunciato ufficialmente dopo alcune settimane di trattative. Dopo aver lasciato il club francese, l’allenatore è tornato a guidare la squadra italiana. La notizia conferma il suo nuovo incarico, dopo un periodo di negoziati e definizione dell’accordo. La conferma arriva a poche settimane dalla conclusione della sua esperienza all’estero, con il club che ha comunicato il suo ritorno in modo ufficiale.

Dopo alcune settimane per perfezionarne l’ingaggio e l’addio al Narbonne, la notizia é ora ufficiale. Sarà Lorenzo Tubertini a guidare la panchina di Modena Volley per la stagione 202627. Un ritorno esattamente a dieci stagioni di distanza dalla sua ultima esperienza, proprio come primo allenatore subentrato a Roberto Piazza, dell’allora squadra Azimut. Modenese di nascita, ha maturato esperienze in Superlega e, negli ultimi anni, nel campionato francese e in quello austriaco dove ha vinto scudetto, Coppa Nazionale, Supercoppa e riportato l’Hypo Tirol alla pool ufficiale della Champions League. Tubertini torna quindi a sedersi sulla panchina... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Valsa Group Il ritorno di coach Tubertini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Volley SuperLega. Tubertini alla Valsa . I tempi si allunganoNel volley di SuperLega, il trasferimento di Tubertini alla Valsa si sta protraendo più a lungo del previsto.

Valsa Group Ora il cammino si fa complicatoA Piacenza, Valsa Group ha dichiarato che il percorso si sta facendo più difficile, dopo aver ottenuto un risultato complessivo e un punteggio che...

Argomenti più discussi: Valsa Group Il ritorno di coach Tubertini; Junior League 2026, Final Eight a Bologna dal 31 maggio al 2 giugno per l’Itas Trentino; Lazio - Udinese in Diretta Streaming | DAZN IT; Volley mercato 2026/27: il tabellone dei movimenti in Superlega.

POV: quando sei fotografo sul red carpet hehe, la cosa negativa è che non ti vedevo lì, ma sì alla cerimonia, tutta la mia vita. Scriverò più tardi ora che il mio cellulare è molto scaricato, ma ne è valsa la pena, grazie Dw per avermi accettato nel tuo team oggi x.com

Valsa Group Il ritorno di coach TubertiniLa società ha ufficializzato l’allenatore modenese, è lui il successore di Giuliani. Di nuovo in giallo dieci stagioni dopo, ritroverà Ciamarra ... sport.quotidiano.net