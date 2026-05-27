Valsa Group Il ritorno di coach Tubertini

Da sport.quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ritorno di coach Tubertini è stato annunciato ufficialmente dopo alcune settimane di trattative. Dopo aver lasciato il club francese, l’allenatore è tornato a guidare la squadra italiana. La notizia conferma il suo nuovo incarico, dopo un periodo di negoziati e definizione dell’accordo. La conferma arriva a poche settimane dalla conclusione della sua esperienza all’estero, con il club che ha comunicato il suo ritorno in modo ufficiale.

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Dopo alcune settimane per perfezionarne l’ingaggio e l’addio al Narbonne, la notizia é ora ufficiale. Sarà Lorenzo Tubertini a guidare la panchina di Modena Volley per la stagione 202627. Un ritorno esattamente a dieci stagioni di distanza dalla sua ultima esperienza, proprio come primo allenatore subentrato a Roberto Piazza, dell’allora squadra Azimut. Modenese di nascita, ha maturato esperienze in Superlega e, negli ultimi anni, nel campionato francese e in quello austriaco dove ha vinto scudetto, Coppa Nazionale, Supercoppa e riportato l’Hypo Tirol alla pool ufficiale della Champions League. Tubertini torna quindi a sedersi sulla panchina... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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