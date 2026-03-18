valsa group ora il cammino si fa complicato

A Piacenza, Valsa Group ha dichiarato che il percorso si sta facendo più difficile, dopo aver ottenuto un risultato complessivo e un punteggio che non sembrano favorevoli. La comunicazione è arrivata in una fase in cui la squadra si prepara a affrontare le prossime sfide, con un tono di determinazione ma anche di consapevolezza delle difficoltà presenti.

Un’affermazione netta, quella di Piacenza, più di quanto non dicano il punteggio generale e un quarto set al cardiopalma grazie alla rimonta di carattere di Modena che però, quando è rimasta sola col pallone, ha sbagliato cinque battute su sei, tre consecutive, senza quasi mai mettere alla prova Piacenza e darsi un’opportunità per ribaltare il vantaggio nel finale di partita. L’errore di Davyskiba, la sua classica parallela estremizzata con l’intra-rotazione, penalizza una prestazione di tutto rispetto del bielorusso ma l’impressione emersa da una gara 3 meno equilibrata delle altre è che la Gas Sales, oggi, abbia più energie e più... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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