volley superlega tubertini alla valsa i tempi si allungano

Nel volley di SuperLega, il trasferimento di Tubertini alla Valsa si sta protraendo più a lungo del previsto. Mentre dall’altra parte dell’Adriatico, a Atene, non è ancora stata ufficializzata una presentazione, le trattative sembrano continuare senza annunci formali. La situazione rimane in sospeso, con i dettagli ancora da definire e nessuna comunicazione ufficiale da parte delle parti coinvolte. Le negoziazioni si trascinano ormai da diverse settimane, senza ulteriori sviluppi pubblici.

Mentre dall’altra parte dell’Adriatico, ad Atene, anche se non c’è stata ancora una presentazione ufficiale tutti gli articoli e le news correlate all’Olympiacos parlano di un Alberto Giuliani indaffaratissimo nel proporre acquisti e cessioni al club turco per forgiare la squadra ’a sua immagine e somiglianza’, l’annuncio dell’arrivo di Lorenzo Tubertini (foto) sulla panchina della Valsa Group 20262027 tarda ad arrivare. Il tecnico di Castelfranco Emilia, che dopo alcuni rapidi sondaggi anche su altri versanti è stato individuato come il successore del partente Giuliani, è infatti ancora sotto contratto col Narbonne, e domani partirà per raggiungere Andrea Giani nel primo ritrovo in preparazione all’estate della nazionale francese, nella quale sarà assistente in panchina proprio dell’ex tecnico gialloblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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