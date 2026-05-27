La Valle d’Aosta ha organizzato una missione a Torino con le OGR per sviluppare un polo scientifico dedicato all’intelligenza artificiale. La regione punta a coinvolgere settori come l’agricoltura e il turismo, con l’obiettivo di innovare e migliorare i servizi. Sono previsti finanziamenti specifici per la creazione del nuovo centro di ricerca, anche se i dettagli sui fondi ancora non sono stati resi noti. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti nel progetto.

? Punti chiave Come influenzerà l'intelligenza artificiale l'agricoltura e il turismo valdostano?. Quali fondi garantiranno la nascita del nuovo centro di ricerca?. Chi guiderà la stesura della legge regionale per il polo scientifico?. Come verrà applicata la tecnologia torinese alle sfide delle valli montane?.? In Breve Fondazione CRT finanzia il progetto con un contributo di 3 milioni di euro.. Delegazione guidata da Renzo Testolin e Luigi Bertschy incontra Anna Maria Poggi e Stefano Corgnati.. Incontro segue i precedenti colloqui avvenuti presso il Forte di Bard lo scorso 13 febbraio.. Obiettivo integrare AI4I e I3P per potenziare agricoltura e turismo montano valdostano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta punta al polo scientifico: missione a Torino con OGR

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