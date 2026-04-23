Dopo due mesi di lavori, il servizio ferroviario tra Chivasso e Ivrea torna operativo il 27 aprile. I cantieri hanno coinvolto le stazioni di Montanaro e Strambino, che sono state oggetto di interventi di ammodernamento. L'investimento totale ammonta a 13,5 milioni di euro, destinati a migliorare le infrastrutture e la regolarità del servizio ferroviario sulla tratta.

?? Cosa sapere Ripartono il 27 aprile i treni Chivasso-Ivrea dopo 60 giorni di cantieri. L'investimento di 13,5 milioni di euro ammoderna le stazioni di Montanaro e Strambino. I treni che collegano la Valle d'Aosta al capoluogo piemontese riprenderanno il loro regolare servizio lungo la linea Chivasso-Ivrea a partire da lunedì 27 aprile, segnando la fine di un blocco che ha pesato sulla mobilità locale per oltre due mesi. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha infatti dato il via libera al .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino-Valle d’Aosta: ripartono i treni dopo 60 giorni di cantieri

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