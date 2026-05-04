Dopo quattro anni alla guida del partito, il leader regionale ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alla segreteria, puntando a rafforzare la presenza del partito nella regione. La decisione arriva in un momento di cambiamenti politici e di attenzione verso la riconquista degli elettori che si sono allontanati dal simbolo. Tra le discussioni interne, si cercano strategie per rivitalizzare il ruolo del partito nel panorama locale.

? Cosa scoprirai Come potrà Centoz riconquistare gli elettori che hanno abbandonato il simbolo?. Chi ha deciso di lasciare la guida del partito dopo quattro anni?. Quali sono le linee programmatiche che guideranno il nuovo corso?. Come cambierà il rapporto tra il PD e le realtà locali?.? In Breve Luca Tonino non si ricandidaato dopo quattro anni di presidenza regionale.. Il congresso per l'elezione della nuova segreteria si terrà il 24 maggio.. Centoz ha ricoperto i ruoli di sindaco ad Aosta e a Rhêmes.. L'obiettivo strategico mira a riconnettere il partito con gli elettori del territorio.. Il prossimo 24 maggio il Partito Democratico della Valle d’Aosta si riunirà in congresso per eleggere la nuova segreteria regionale, con Fulvio Centoz che ha ufficializzato la propria candidatura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PD Valle d’Aosta: Centoz punta alla segreteria per rilanciare il partito

Notizie correlate

Valle d’Aosta: 267 milioni fermi, Centoz attacca la gestione economicaFulvio Centoz ha interrogato l’aula regionale sulle incognite finanziarie del territorio, colpendo duramente la gestione economica tra le minacce...

Leggi anche: PD, Ciarcia fa ricorso alla segreteria nazionale per chiedere il commissariamento del partito

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il bivio dell'UV: Testolin pensa a ricorrere in appello, ma nel Mouvement non tutti sono con lui; Pd, 'preoccupati per la fase di instabilità'; Testolin decaduto, PD all'UV: basta prove di forza; Limite mandati: decade la giunta regionale, il tribunale dà ragione ad Avs.

Renzo Testolin, decaduto Presidente Valle d’Aosta: cosa succede ora | Superati limite mandati: caos UV-PdTribunale dichiara decaduto Presidente di Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin per sopraggiunti limiti di mandato. UV verso ricorso, paralisi Giunta ... ilsussidiario.net

Testolin decaduto, PD all'UV: basta prove di forzaIl Partito Democratico della Valle d'Aosta esprime forte preoccupazione per la fase di instabilità che si apre oggi nella nostra Regione, dopo la sentenza del Tribunale di Aosta che ha dato ragione ... aostaoggi.it

A due anni dalla nascita della prima, le CER attive in Valle d’Aosta sono 9. Se a rallentarle a livello nazionale è stato un taglio dei fondi PNRR comunicato a ridosso dalla chiusura delle domande, in Valle d’Aosta con la legge regionale 15/2024 sono stati appr - facebook.com facebook

Avevano perso la traccia del sentiero di rientro e si sono trovati in difficoltà nella discesa dal Piccolo Dain, nella valle del Sarca. x.com