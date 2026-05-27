Valgren conquista la tappa di Andalo Vingegaard resta leader del Giro

Da ilgiornaleditalia.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un corridore della EF Education-EasyPost ha vinto in solitaria la tappa di 202 chilometri tra Cassano d'Adda e Andalo durante la 17esima tappa del Giro d'Italia 2026. Il leader della corsa, comunque, rimane un altro corridore, che mantiene la prima posizione in classifica generale.

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ANDALO - Michael Valgren, corridore della EF Education-EasyPost, conquista in solitaria la 17esima tappa del Giro d'Italia 2026, la Cassano d'Adda-Andalo di 202 chilometri. Il danese, entrato nella maxi-fuga di giornata da ventinove uomini, torna al successo bruciando nell'ultimo chilometro il norvegese Andeas Leknessund (Uno-X Mobility) e il siciliano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), che vanno a completare il podio di giornata. L'esperto azzurro, grazie a questo risultato, fa un importante balzo in avanti in classifica e torna in corsa per un piazzamento in top 10 (ora è nono). "Me lo ero promesso, ci tenevo ad avere questa sensazione di bagarre - le parole a caldo di Caruso - È stata una bella giornata, durissima perché la tappa era lunga e con tanto dislivello. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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