Cosa: Inaugurazione della mostra personale di pittura e scultura L’orizzonte del tuo divano dell’artista Valeria Sanguini, a cura di Domiziana Febbi.. Dove e Quando: Presso la Massimo Lupoli Gallery, situata in Via dell’Industria 6 nella Zona Industriale di Settevene a Nepi (VT). Inaugurazione giovedì 4 giugno 2026 alle ore 18:00. L’esposizione sarà visitabile fino al 3 luglio 2026.. Perché: Per immergersi in un percorso visivo profondo e straniante che indaga i confini dell’abitare contemporaneo, trasformando l’isolamento in un prepotente desiderio di contatto e resistenza fisica.. Il panorama dell’arte contemporanea della Tuscia si arricchisce di un appuntamento di notevole spessore culturale, capace di gettare un ponte vitale tra la dimensione dell’interiorità e le sfide imposte dalla nostra complessa contemporaneità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Valeria Sanguini: L’orizzonte del tuo divano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valeria ‘blinda’ Dassilva, alibi confermato in aula: “Era sul divano di casa quando Pierina è morta”Valeria Bartolucci ha confermato di essere rimasta sul divano di casa al momento della morte di Pierina.

Nino Frassica punge ancora Valeria Marini: ‘Chiedo scusa a Valeria…’ ma poi cita la GolinoNino Frassica ha commentato pubblicamente Valeria Marini, chiedendo scusa ma poi citando anche l’attrice Laura Golino.

Si parla di: L'orizzonte del tuo divano, la mostra di Valeria Sanguini.

L’orizzonte del tuo divano, la mostra di Valeria SanguiniGiovedì 4 giugno, alle 18, la Massimo Lupoli Gallery inaugura la personale dell'artista nata ad Addis Abeba nel 1973 a cura di Domiziana Febbi; fino al 3 luglio 2026 presso gli spazi della galleria ... roma.corriere.it

L’Orizzonte del tuo divano di Valeria SanguiniGiovedì 4 giugno 2026, alle ore 18.00, la Massimo Lupoli Gallery inaugura L'orizzonte del tuo divano, mostra personale di ... sardegnareporter.it