Valeria Bartolucci ha confermato di essere rimasta sul divano di casa al momento della morte di Pierina. La sua deposizione, iniziata il 23 febbraio, si è conclusa oggi dopo più di 15 ore di testimonianza. Al termine dell’udienza, si è riunita con il marito Louis Dassilva davanti alla camera di sicurezza della Corte d’Assise.

Rimini, 9 marzo 2026 - La deposizione di Valeria Bartolucci è iniziata il 23 febbraio scorso ed è finita, oggi pomeriggio, dopo oltre 15 ore complessive, con un abbraccio liberatorio fuori dalla camera di sicurezza della Corte d’Assise con il marito Louis Dassilva. Valeria conferma l’alibi di Louis. Un abbraccio e un bacio all’uomo imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, l’uomo nella cui difesa Valeria Bartolucci ha preso posizione per quasi due udienze intere, arrivando oggi a scandire ancora una volta le fasi cruciali della sera del 3 ottobre '23, ribadendo poi ai giudici: "Io non l’ho visto o sentito uscire di casa. Fino a quando sono stata sveglia, nessuno è uscito dall’appartamento ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valeria ‘blinda’ Dassilva, alibi confermato in aula: “Era sul divano di casa quando Pierina è morta”

