Nino Frassica punge ancora Valeria Marini | ‘Chiedo scusa a Valeria…’ ma poi cita la Golino

Nino Frassica ha commentato pubblicamente Valeria Marini, chiedendo scusa ma poi citando anche l’attrice Laura Golino. La vicenda tra i due protagonisti è al centro di discussioni sui social e nei media, mantenendo alta l’attenzione sul loro confronto. La situazione ha attirato l’interesse di pubblico e addetti ai lavori, rendendo il caso uno degli argomenti più discussi nel panorama dello spettacolo.

Perché Nino Frassica e Valeria Marini stanno facendo discutere. Il caso Nino Frassica–Valeria Marini continua a far parlare il mondo dello spettacolo e, soprattutto, i social. Tutto nasce dalla famosa battuta del comico durante il Festival di Sanremo, quando aveva ironizzato sulle labbra della showgirl. Una battuta che Valeria Marini non ha preso bene. La settimana scorsa, ospite nel programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, la diva stellare si era commossa in diretta chiedendo pubblicamente delle scuse. «Sono stanca di chi disprezza e dice cattiverie», aveva detto tra le lacrime. Marini aveva spiegato che Frassica si era già scusato in privato, ma che lei desiderava delle scuse pubbliche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Nino Frassica affonda Valeria Marini con una risposta perfetta: lei piange e fugge, lui reagisce cosìValeria Marini ha detto di essere stata gravemente offesa dall'imitazione di Nino Frassica: ecco come ha risposto il comico siciliano. donnapop.it

VIDEO| Sanremo, Valeria Marini in lacrime a La Volta Buona: Nino Frassica mi ha offesa. Aspetto le scuse pubblicheValeria Marini non ci sta e dal salotto de La Volta Buona chiede le scuse pubbliche e ufficiali a Nino Frassica. dire.it

