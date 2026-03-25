Daniela Santanché si è dimessa da ministra del Turismo Solo pochi giorni fa la proposta di ridurre le vacanze estive di dieci giorni

Daniela Santanché si è dimessa da ministra del Turismo pochi giorni dopo che la presidente del Consiglio aveva espresso pubblicamente la speranza di un suo passo indietro. La decisione è arrivata a seguito di una proposta di ridurre di dieci giorni le vacanze estive, annunciata prima delle dimissioni. La ministra ha lasciato il suo incarico senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni da ministra del Turismo dopo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva ufficialmente auspicato il suo passo indietro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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