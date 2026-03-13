Ha violentato una bimba per circa 7 anni durante le vacanze estive | pensionato arrestato

Un uomo, pensionato, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di una bambina, sua parente. Le violenze sono durate circa sette anni, a partire dal momento in cui la vittima aveva 11 anni. L’episodio si sarebbe verificato durante le vacanze estive, secondo quanto riferiscono le indagini. La procura ha notificato l’ordinanza di custodia cautelare.

Ha abusato sessualmente di una bimba, sua familiare, per circa 7 anni: da quando la piccola aveva 11 anni. Ottantenne arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione, dai poliziotti della Squadra mobile della Questura di Agrigento. Agenti che hanno dato corso al provvedimento del tribunale di Brescia. Il pensionato agrigentino, ritenuto colpevole di violenza sessuale aggravata in concorso, deve scontare - come da sentenza del giudice per le udienze preliminari, confermata dalla Corte d'Appello di Brescia - otto anni e otto mesi di reclusione. L'indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla vittima. La ragazza, diventata maggiorenne, ha raccontato dei ripetuti episodi di violenza subiti durante i periodi di vacanze estive trascorsi, in Sicilia, con la famiglia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

