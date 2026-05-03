Una bambina di otto mesi è rimasta ustionata dall'acqua bollente in un incidente domestico avvenuto nella serata di sabato 2 maggio in un’abitazione a Bibbiena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la bimba in eliambulanza al Meyer Hospital. La bambina si trova attualmente sotto assistenza medica. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora nota.

Arezzo, 3 maggio 2026 – Una bambina di 8 mesi si è ustionata con l'acqua bollente all'interno di una abitazione a Bibbiena in un incidente domestico avvenuto nella serata di sabato 2 maggio. Immediato l'intervento dei soccorsi del 118 della Asl Toscana sud est, che hanno attivato anche l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento urgente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della piccola ricoverata al Meyer sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso sono stati informati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimba di 8 mesi si ustionata con acqua bollente: trasferita al Meyer con l'elicottero

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