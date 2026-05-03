Arezzo bambina di 8 mesi ustionata con l' acqua bollente

Una bambina di otto mesi è stata ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze dopo aver riportato ustioni causate dall'acqua bollente. Le sue condizioni sono considerate stabili e non si trova in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per le verifiche del caso. La famiglia è assistita dalle forze dell'ordine durante le indagini.

Tragedia a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Una bambina di 8 mesi è rimasta ustionata dall'acqua bollente in un incidente domestico nella serata di sabato 2 maggio. Immediato l'intervento dei soccorsi del 118 della Asl Toscana sud est, che hanno attivato anche l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento urgente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della bambina sono definite stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso sono stati informati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, bambina di 8 mesi ustionata con l'acqua bollente Notizie correlate Bimba di pochi mesi ustionata dall’acqua bollente mentre fa il bagnetto: elitrasportata al NiguardaUna bimba di meno di un anno si è ustionata con l'acqua calda appena la mamma l'ha immersa nella vasca per il bagnetto. Leggi anche: Scovato all’ospedale di Seriate il 34enne ricercato per un’aggressione con acqua bollente Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Bambino azzannato da un pitbull, choc per una famiglia aretina in vacanza sull’isola di Ponza; Ponza pitbull attacca bambino di 7 anni | non è in pericolo di vita; Il Mercatale sotto i Portici di via Roma triplica. Arezzo, bambina di 8 mesi ustionata con l'acqua bollenteTragedia a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Una bambina di 8 mesi è rimasta ustionata dall'acqua bollente in un incidente domestico nella serata di sabato 2 maggio. Immediato l'intervento dei soccors ... msn.com L'Arezzo in serie B e il pagellone amaranto, ma anche i 600 candidati alle prossime elezioni: ecco tutti i dossier della settimana x.com Big Bench#456 LORO CIUFFENNA Arezzo. - facebook.com facebook