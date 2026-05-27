Robert F Kennedy Jr afferra due serpenti a mani nude e viene morso il video diventa virale – Le immagini

Durante una visita in Florida, Robert F. Kennedy Jr. ha tentato di afferrare due serpenti a mani nude, ma uno dei due lo ha morso. Le immagini del momento sono diventate virali sui social media. Nessuna informazione è stata fornita sulla condizione del segretario alla Salute degli Stati Uniti dopo l’incidente. L’episodio si è verificato durante un evento pubblico, attirando l’attenzione degli utenti online.

Durante una visita in Florida, il segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. è stato protagonista di un episodio decisamente fuori dal comune che ha rapidamente fatto il giro dei social: mentre cercava di maneggiare a mani nude due serpenti, è stato morso dagli animali. Il tutto è avvenuto nel patio della residenza di Mehmet Oz, dove Kennedy si trovava in visita. Secondo quanto mostrato in un video diffuso online dallo stesso Kennedy, l’uomo ha afferrato due esemplari di serpenti “black racer”, una specie diffusa in alcune zone degli Stati Uniti. Nel filmato si sente chiaramente la reazione sorpresa di chi era presente. Particolarmente evidente è stata la reazione di Cheryl Hines, che più volte lo ha pregato di fermarsi e di lasciare andare i serpenti, chiaramente preoccupata da quello che stava accadendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Robert Kennedy Jr afferra due serpenti a mani nude: morso davanti alla moglie

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