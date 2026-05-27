Usa Kennedy acchiappa due serpenti che facevano sesso e uno lo morde – Il video

Il segretario alla Salute degli Stati Uniti ha pubblicato un video su X in cui afferra a mani nude due serpenti che si stavano accoppiando. Durante l’episodio, uno dei serpenti morde il suo dito. Il video mostra le immagini di Kennedy che cerca di separare i due rettili mentre si trovano in un ambiente naturale. Non sono stati riferiti ulteriori dettagli sulle conseguenze del morso o sulle motivazioni dietro la ripresa.

Il segretario alla Salute Usa Robert F. Kennedy Jr ha condiviso un video su X in cui lo si vede afferrare a mani nude una coppia di serpenti intenti ad accoppiarsi. L’episodio, ripreso sotto lo sguardo della moglie di Kennedy, l’attrice Cheryl Hines, è avvenuto nel patio della casa in Florida di Mehmet Oz, a capo dei Centers for Medicare and Medicaid Services. «Cheryl fa il tifo per la rimozione di una coppia di serpenti neri ( black racers, non velenosi) dal patio del Dr Oz », ha scritto Kennedy. Nel filmato, si sente Hines esclamare ripetutamente: «Bobby, perché?», mentre Kennedy tenta di afferrare i due serpenti neri. «Stavano facendo sesso. 🔗 Leggi su Open.online

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