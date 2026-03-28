Iran | Colpita nave Usa in Oman Raid su università di Teheran

Nella regione del Medio Oriente si sono verificati recentemente due episodi che hanno aumentato le tensioni: una nave statunitense è stata colpita in Oman e nelle università di Teheran sono stati condotti raid. Questi eventi si inseriscono in un quadro di crescenti scontri e accuse tra le parti coinvolte, contribuendo a un clima di instabilità nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raid e tensioni su più fronti. La crisi in Medio Oriente si intensifica con nuovi attacchi e accuse reciproche. Teheran sostiene di aver colpito una nave statunitense al largo dell’Oman, mentre nella capitale iraniana si segnalano raid contro un’università. Nel frattempo, il conflitto continua a estendersi coinvolgendo diversi Paesi della regione. Le dichiarazioni politiche e le minacce internazionali. Sul piano politico, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che la guerra con l’Iran potrebbe concludersi in poche settimane, escludendo uno scenario prolungato. Donald Trump ha invece rilanciato le tensioni con gli alleati occidentali, dichiarando che gli Stati Uniti sono stati sempre al fianco della NATO ma che in futuro potrebbero non esserlo più. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Iran: «Colpita nave Usa in Oman». Raid su università di Teheran Articoli correlati Leggi anche: Iran, raid su basi Usa. Esplosioni a Doha. Colpita nave cargo nello Stretto di Hormuz - La diretta Leggi anche: Guerra in Iran: nuovi raid su Teheran. Esplosioni in Qatar e Bahrein. I Pasdaran: “Affondata nave Usa” Massive Airstrikes #IranIsraelWar #TehranAttack #MiddleEast #TelAviv #IranMissileStrike #B2Bomber Tutti gli aggiornamenti su Iran Colpita nave Usa in Oman Raid su... Temi più discussi: Iran. Sempre più concrete le notizie del danneggiamento della Uss Lincoln; Missili iraniani su Israele, colpite Dimona e Arad: decine di feriti; Stati Uniti pronti a un maxi attacco contro Iran: tre navi da guerra e 2.500 marines in viaggio verso il Medio Oriente; Attacco a una base Usa in Arabia Saudita: 15 soldati feriti. Houthi rivendicano missile contro Israele. Iran: attaccata isola di Kharg. Trump: altri Paesi inviino navi per la sicurezza di Hormuz. Teheran: stretto chiuso solo ai nemici e ai loro alleatiAncora una notte di attacchi in tutta l’area del conflitto. In Iraq è stata colpita l’ambasciata Usa. In arrivo nuove navi Usa e 5.000 marines ... quotidiano.net Iran, dai marines agli F-35B: il possibile piano Usa per liberare lo Stretto di HormuzLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, dai marines agli F-35B: il possibile piano Usa per liberare lo Stretto di Hormuz ... tg24.sky.it Dopo il lancio di primi razzi su Israele, gli Houthi dello Yemen hanno avvertito che saranno in guerra al fianco di Iran ed Hezbollah fino a quanto "l'aggressione" di Stati Uniti e Israele non si fermerà - facebook.com facebook Oltre lo stretto di Hormuz: la sfida sistemica all'Iran e il ritorno delle tensioni globali. L'analisi di Longo. x.com