usa il segretario alla salute kennedy prende serpenti a mani nude

È diventato virale un video condiviso dal segretario Usa alla Salute Robert F. Kennedy Jr. sui suoi account social, in cui lo si vede maneggiare due serpenti a mani nude. Si tratta di serpenti neri non velenosi e il filmato è stato girato nel patio del dottor Mehmet Oz, amministratore dei Centers for Medicare and Medicaid Services. Nella didascalia il ministro ha specificato che stava allontanando i serpenti dal patio. Nelle immagini si vedono i serpenti che si dimenano e mordono in direzione delle dita di Kennedy e si sente la moglie, l’attrice Cheryl Hines, dire “Perché?” e chiedere al marito di lasciarli andare. Gli esperti affermano che si tratta di serpenti innocui anche se mordono, ma mettono in guardia dal maneggiarli per la coda – come Kennedy fa nel video – perché questo può provocare loro lesioni alla colonna vertebrale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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