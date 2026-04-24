Geraldine strangolata a mani nude dall’ex | no alla giustizia riparativa per il 34enne peruviano che l’ha uccisa

La Corte di Assise di Monza ha deciso di non accogliere la richiesta di giustizia riparativa presentata dal 34enne peruviano accusato di aver ucciso Geraldine, strangolandola a mani nude. L’episodio si è verificato a Macherio, in provincia di Monza e Brianza, e la decisione è avvenuta il 24 aprile 2026. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio e si sta seguendo con attenzione il procedimento giudiziario in corso.

Macherio (Monza Brianza), 24 aprile 2026 - La Corte di Assise di Monza non ha ammesso alla giustizia riparativa Alexander Vilcherres Quilla, il peruviano di 34 anni accusato di avere perseguitato l'ex compagna coetanea e connazionale Geraldine Nuñez Sanchez Yadanache, prima in Perù e poi in Brianza dove si era rifugiata con i due figli di 17 e 13 anni e che lo scorso luglio l'ha uccisa strangolandola a mani nude, per postare infine sul profilo della vittima un selfie accompagnato dalla scritta "verdadero amor", il "vero amore". La reazioni . L'uomo, ancora detenuto in carcere, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva avuta con la vittima e anche di stalking, reati che riuniti insieme portano all'ergastolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Geraldine strangolata a mani nude dall’ex: no alla giustizia riparativa per il 34enne peruviano che l’ha uccisa Notizie correlate Inseguì la ex dal Perù a Macherio e la uccise a mani nude. Ora chiede la giustizia riparativaMacherio (Monza Brianza), 13 marzo 2026 - Chiede di venire ammesso alla giustizia riparativa al processo che lo vede imputato di avere perseguitato... L’omicida di Geraldine. Giustizia riparativa per sfuggire all’ergastoloHa chiesto di venire ammesso alla giustizia riparativa al processo che lo vede imputato di avere perseguitato la ex compagna e di averla poi uccisa... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Omicidio Geraldine, l’assassino della ex chiede la giustizia riparativa ma serve l'ok dei parenti; Nel nome di Geraldine, uccisa dall’ex. Mia figlia mi manca tutti i giorni, vado avanti solo per i miei nipoti. Geraldine strangolata a mani nude dall’ex: no alla giustizia riparativa per il 34enne peruviano che l’ha uccisaL'ha deciso la Corte di Assise di Monza al processo per l'omicidio della 33enne che aveva lasciato il Perù per la Brianza per sfuggire a Alexander Vilcherres Quilla: Non può ricomporre la frattura co ... ilgiorno.it Omicidio Geraldine, l’assassino della ex chiede la giustizia riparativa ma serve l'ok dei parentiI due figli, la madre e lo zio della peruviana uccisa a Macherio, si devono pronunciare al processo in Corte di Assise a Monza sull'ipotesi del percorso che varrebbe uno sconto sulla pena che parte ... msn.com