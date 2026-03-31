stati uniti giudice blocca la costruzione della nuova sala da ballo alla casa bianca

Un giudice federale ha emesso un'ordinanza che vieta all'amministrazione di procedere con la costruzione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca, progetto valutato circa 400 milioni di dollari. La demolizione dell'Ala Est della residenza ufficiale era stata completata in precedenza per consentire i lavori. La sospensione riguarda le attività di costruzione in corso, in attesa di ulteriori decisioni legali.

Un giudice federale ha ordinato all’ amministrazione Trump di sospendere la costruzione della nuova sala da ballo da 400 milioni di dollari, per la quale era stata demolita l’Ala Est della Casa Bianca. Il giudice Richard Leon, operante a Washington, ha accolto la richiesta di un gruppo per la tutela del patrimonio storico, concedendo un’ingiunzione preliminare che blocca temporaneamente il progetto del nuovo salone delle feste voluto dal presidente Trump. “ Nessuna legge conferisce, nemmeno lontanamente, al presidente l’autorità che egli sostiene di possedere “, ha scritto il giudice, che fu nominato dal presidente repubblicano George W. Bush. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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