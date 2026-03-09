Usa il video dell’attacco contro una presunta imbarcazione utilizzata per il traffico di droga

L'esercito statunitense ha annunciato di aver ucciso sei uomini durante un'operazione nell’Oceano Pacifico orientale. L’attacco è stato rivolto contro una presunta imbarcazione coinvolta nel traffico di droga. È stato diffuso un video che mostra l’attacco, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda.

L'esercito statunitense ha dichiarato di aver ucciso sei uomini in un attacco contro una presunta imbarcazione utilizzata per il traffico di droga nell'Oceano Pacifico orientale. Il bilancio delle vittime è di almeno 157 persone da quando l'amministrazione Trump ha iniziato a prendere di mira quelli che definisce "narcoterroristi". L'esercito non ha fornito prove che l'imbarcazione trasportasse droga e ha pubblicato un video su X che mostra la barca mentre veniva fatta saltare in aria.